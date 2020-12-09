Берлин, 9 декабря 2020, 21:13 — REGNUM Увеличение расходов на оборону необходимо Германии из-за российской военной политики, заявила 9 декабря германский министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в бундестаге.
Комментируя выступление уполномоченного бундестага по вопросам обороны Ханса-Петера Бартельса, который сказал, что нужно разговаривать «с позиции силы» на дипломатических переговорах, Крамп-Карренбауэр заявила:
Чиновник добавила, что из-за российского фактора нужны большие, чем сейчас, вложения в оборону Германии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крамп-Карренбауэр в конце ноября уже делала заявление о разговоре с Россией «с позиции силы», что вызвало недоумение у многих российских граждан.
Обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин заметил, что германский чиновник преждевременно напугалась, видя модернизацию ВС РФ.
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