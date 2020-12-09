Киев, , 20:57 — REGNUM Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что как Украине, так и Турции необходимо заключить соглашение о свободной торговле. Он добавил, что шансы подписать данное соглашение, исходя из политической ситуации высоки. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Отметив, что переговоры на техническом и политическом уровне ведутся очень активно, Качка подчеркнул, что ЗСТ должно включать в себя основные товары, которыми торгуют Турция и Украина.

«Мы достигли очень хороших показателей, коммерческий объем торговли растет, несмотря на вспышку коронавируса», — отметил Качка во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 9 декабря, в ходе многочисленных консультаций.

Он подчеркнул, что существует необходимость прийти к компромиссу в области торговли железом и пшеницей, а также по вопросу обмена услугами и инвестициями.