Москва, , 00:24 — REGNUM Решение Республиканской партии в конгрессе США отклонить резолюцию о признании демократа Джозефа Байдена избранным президентом страны вызвало бурное обсуждение среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 9 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Разумно. Инаугурация при подобных издевательствах над правами людей — тяжкое преступление, при таких нарушениях. Техас подал в Верховный суд на четыре штата за грубейшие нарушения на выборах (многомиллионные вбросы, голосование покойников и так далее). Только что к иску Техаса присоединились Луизиана, Арканзас, Алабама», — поделился наблюдениями пользователь Николаевич С.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что борьба за установление справедливости, в вопросе голосования за президентское кресло в США, является бесперспективным занятием. Люди уверены, что количество фальсификаций, которое было использовано на выборах, не позволит установить, кого на самом деле выбрали американцы своим лидером.

«Отклонять придётся до бесконечности, потому что подтвердить правильность результатов выборов, при такой просто смехотворной процедуре голосования и подсчёта голосов, невозможно. Данные выборы — это позор американской «демократии», — пишет Елена Л.

Многие комментаторы указали на то, что США постоянно пытается насадить всему миру ту форму государственного устройства, которая, как они считают, является самой правильной, но, в то же время, не способно нормально провести выборы в собственной стране.

«США лезет во все страны мира для наведения порядка. Задолбали всех уже США. Почти все от страха молчат (особенно Европа). В США у самих жуткий беспорядок. Это все равно, что психолог решил вылечить пациентов, а оказалось, что психолог сам психопат», — написал пользователь «МК КГ».

Ряд пользователей даже предположили, что данные выборы в США могут стать примером для других стран, что приведёт к глобальным фальсификациям по всему миру, ведь для многих Соединённые Штаты являются эталоном демократии.

«Не стоит забывать о том, что в США всегда было две партии. Республиканцы и демократы — это два сапога пара и в сложившейся ситуации. США просто выгодно вести себя подобным образом, когда страна долгое время пребывает в состоянии полной неопределенности. Весь мир привык смотреть на большого «брата» и ждать, что он скажет, а большой «брат» ничего внятного не говорит, а только демонстрирует хаос и неразбериху, что другие страны, привыкшие во всём ориентироваться на США, воспринимают как директиву к действию. Неразбериха с определением президента США звучит, как призыв: бойкотируйте всё, с чем вы не согласны и не соглашайтесь с тем, что вам не нравиться», — считает Виктор Г.

Напомним, 8 декабря Республиканская партия в конгрессе США отклонила резолюцию о признании демократа Джозефа Байдена избранным президентом страны.