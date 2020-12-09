Москва, , 20:08 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало видео тренировки по управлению стратегическими ядерными силами, проведенной 9 декабря под руководством президента России Владимира Путина.

В ходе тренировки, в которой участвовали средства наземной, морской и воздушной частей российской ядерной триады, были выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности.

Пуски были выполнены с Государственного испытательного космодрома «Плесецк», из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС, базирующихся на аэродромах «Энгельс» и «Украинка».

Учебные удары стратегических средств были нанесены по целям на полигонах «Кура» и «Пембой».

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