Минск, , 20:08 — REGNUM Период рейдерского захвата дочерней структуры Газпрома в Белоруссии прекратился: 9 декабря Нацбанк Белоруссии постановил прекратить деятельность временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк». Об этом госрегулятор проинформировал посредством своего официального сайта.

«Последний день работы временной администрации по управлению ОАО ˮБелгазпромбанк» 10 декабря 2020 г., — сказано в публикации. — Временная администрация была введена с 15 июня 2020 г. в соответствии с постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июня 2020 г. № 192 на срок 6 месяцев в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО ˮБелгазпромбанк», непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами».

Власти постсоветской республики мотивировали свои действия тем, что «временная администрация» якобы справилась с задачей «достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО ˮБелгазпромбанк» нового состава правления».

Накануне КГБ Белоруссии сообщил о завершении расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении руководителей «Белгазпромбанка». По версии спецслужб, баллотировавшийся на президентский пост экс-председатель правления банка Виктор Бабарико, которого по ложному подозрению летом поместили в СИЗО КГБ вместе с сыном Эдуардом, являлся «организатором преступной деятельности».

Спецслужбы Белоруссии хвастались обнаружением конфиденциальной информации клиентов «Белгазпромбанка». Они также изъяли коллекцию картин из галереи дочерней структуры Газпрома.

Белорусские правозащитники признали Виктора и Эдуарда Бабарико политическими заключёнными. Александр Лукашенко отказался их освобождать.