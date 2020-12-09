Дюссельдорф, Германия, , 19:55 — REGNUM Потери Германии от антироссийских санкций, введённых Евросоюзом «за Крым», ежегодно составляют €5,45 млрд, сообщается 9 декабря на сайте торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа.

Потери экономики ЕС от этих санкций ежегодно составляют €21 млрд. Комментируя эту информацию, германские специалисты говорят, что антироссийские санкции и их последствия в виде контрсанкций весьма невыгодны Германии.

По словам управляющего директора торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа (Германия) Грегора Бергхаузена, «с экономической точки зрения санкции приводят только к проигрышу с обеих сторон».

Бергхаузен «Если санкции будут ужесточены, финансовые потери возрастут, если они будут смягчены, можно будет снова увеличить продажи».

Он добавил, что при отмене санкций поставки германских товаров в Россию увеличатся как минимум на 15%, поскольку РФ — важный для Германии рынок сбыта, особенно это касается восточной части ФРГ.

Напомним, санкции были введены ЕС вслед за США в 2014 году в связи с тем, что в состав России вошли Крым и Севастополь. Воссоединение Крыма с Россией произошло по итогам референдума, но Вашингтон тогда начал особенно сильную экономическую и политическую атаку на РФ.

ЕС выступил в этой ситуации как сателлит США. В ответ Россия ввела санкции на ряд европейских товаров, в результате чего сильно пострадал мелкий и средний бизнес в ряде стран ЕС.

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