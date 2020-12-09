Минск, , 19:49 — REGNUM Торжественное открытие пограничной заставы модульного типа «Деражичи» состоялось 9 декабря в одноименном населенном пункте Лоевского района. С 10 октября под её контроль поступит речной участок белорусско-украинской государственной границы протяженностью более 20 километров, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

«Все помещения находятся в 23 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены имуществом, необходимым для комфортного проживания и эффективного выполнения служебных задач», — отметили в ведомстве.

В модулях установлены бытовая техника и мебель, баня и душевые кабинки, места для хранения и ремонта техники. Оборудованы вольеры для служебных собак, а для проведения занятий с военнослужащими созданы городок пограничной службы и спортивные объекты.

Возведение модульной заставы требует существенно меньше сил, средств и времени, а также позволяет, отметили в ГПК, «при необходимости, в короткие сроки переместить подразделение на другой участок границы».

«В перспективе на белорусско-украинском участке границы планируется увеличить количество автономных технических средств охраны, что позволит дистанционно контролировать свыше 100 километров, в том числе на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника», — проинформировало белорусское ведомство.

В церемонии приняли участие первый зампред Госпогранкомитета генерал-майор Игорь Буткевич, помощник президента — инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, а также «военнослужащие погрангруппы и другие гости», сказано в официальном сообщении.

Там также отмечено: «На данном участке границы не встретишь привычных технических средств охраны в виде протяженных сигнализационных комплексов. В службе пограничники заставы «Деражичи» активно используют плавсредства различного типа, тепловизоры. Вместе с тем благодаря установленному автоматизированному посту технического наблюдения на заставе реализована возможность дистанционного контроля за охраняемым участком границы и прилегающей местностью в светлое и темное время суток, что позволяет следить за удаленными и заболоченными местами. Пост оснащен автономными источниками питания (солнечные панели, ветрогенераторы, аккумуляторы) и интегрирован в интеллектуальную систему охраны границы центра мониторинга, который расположен на пограничной заставе «Хойники». Такой подход к построению «интеллектуальной границы» позволяет подразделению действовать только по реальным нарушителям законодательства, экономя материальные средства, людской ресурс и значительно повышая эффективность охраны рубежей».

Читайте новости сюжета: Белорусско-украинские отношения