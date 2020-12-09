Минск, , 19:34 — REGNUM Госдеп США поддерживает применение Евросоюзом санкций в отношении официального Минска. Об этом 8 декабря заявил парламентариям США глава бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента Филип Рикер.

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Выступая на слушаниях Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, Рикер напомнил о визите в Минск госсекретаря Майка Помпео, организации поставок нефти на белорусские НПЗ, а также о прогрессе в двухсторонних отношениях. Как сообщает издание reform. by, чиновник подчеркнул, что речь не идёт о геополитическом выборе Белоруссии между Россией и США.

«Мы присоединяемся к нашим европейским партнерам, чтобы сосредоточиться на санкциях и других мероприятиях, и мы будем продолжать фокусироваться на этом до тех пор, пока они не внесут изменения и не предоставят белорусскому народу правительство, которого они заслуживают, которое им помогает», — заявил Рикер.

Он также отметил: «Мы хотели бы видеть лучшие отношения, если будут учтены некоторые наши озабоченности».

Рикер подтвердил непризнание итогов белорусской президентской кампании 2020 года, подвергнув критике официальный Минск за жестокое подавление протестных выступлений.

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Рикер заявил о важности утверждения кандидатуры Джули Фишер послом в Белоруссии. Он также отметил эффективность «Московского механизма» ОБСЕ, применённого к Белоруссии, — это позволило прояснить насильственное подавление мирных протестов после несправедливых выборов в постсоветской республике.

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