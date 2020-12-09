Тегеран, , 19:29 — REGNUM Иранский физик-ядерщик, высокопоставленный сотрудник минобороны Мохсен Фахризаде был убит из оружия, используемого странами НАТО, заявил 9 декабря журналистам секретарь Совета целесообразности (совещательная структура при верховном лидере страны) Мохсен Резаи.

Со ссылкой на данные начальника генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Бакери секретарь сообщил, что «в ходе убийства применялось оружие, используемое НАТО».

По его словам, огонь по машине ученого велся с применением глушителя, из-за чего телохранители не услышали выстрелы вовремя, поэтому убийство смогло состояться.

Как сообщало ИА REGNUM, Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября в результате покушения в иранской провинции Тегеран. Убитый ученый возглавлял организацию исследований и инноваций при минобороны Ирана и имел статус замглавы военного ведомства страны.

По некоторым данным, ученого застрелили с дистанции 150 метров из установленного в автомобиле оружия с дистанционным управлением через спутник.

Власти Ирана обвиняют в убийстве Израиль и запрещенную в стране «Организацию моджахедов иранского народа».

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