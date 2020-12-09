Москва, , 19:18 — REGNUM Общественная палата объявила о старте программы обучения независимых наблюдателей. Обучение начнется в конце января 2021 года. Координационный совет ОП по общественному контролю за голосованием собирается привлекать к преподаванию юристов, психологов, экспертов в области избирательного права, политологов, социологов.

Всего к началу избирательной кампании в Государственную думу Общественная палата РФ надеется провести через обучение и подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей. На старт кампании по обучению отреагировали эксперты их регионов РФ.

«Уверен, инициатива Общественной палаты РФ о старте масштабной программы по обучению наблюдателей обязательно найдёт свой отклик в регионах, которые уже сегодня готовы активно включаться в этот процесс. В вопросе организации общественного контроля мы подходим к думским выборам не с нулевой суммой, а с серьёзным багажом уже выстроенной успешной коммуникации в системе общественных палат, а также с опытом обучения основам и тонкостям избирательного права и процесса.

Однако считаю важным ещё больше углубить саму образовательную программу для наблюдателей в направлениях борьбы с фейковой информацией, реагирования на внештатные ситуации на участках, грамотной юридической оценке хода голосования и других вопросах. Как показала практика 2020 года и предыдущих лет, очень часто возникают ситуации, когда наблюдателям необходимо работать с различной недостоверной информацией, выявлять её и верифицировать. Эта компетенция очень важна, в условиях, когда на выборах высокий уровень политической конкуренции, а также желания отдельных участников процесса выгодно дискредитировать выборный институт.

Наблюдатели должны чётко понимать, что является фейком, что провокацией, а что конкретным нарушением. Все это требует привлечения к обучению независимых наблюдателей профессиональных экспертов, правозащитников, квалифицированных юристов и практиков. На площадке Ассоциации НОМ они обязательно примут участие в процессе обучения и расскажут о том, как ориентироваться в избирательном процессе не только в теории, но и на практике, которая в условиях принятых нововведений и провокаций на местах, может быть самой различной.

Иркутская область, опираясь на приобретённый опыт, полностью готова к обучению наблюдателей на всех уровнях выборов и этапах избирательных кампаний. Общественная палата региона, представители избирательных комиссий будут работать сообща для того, чтобы обеспечить достойный уровень общественного контроля за выборами, а также вовлеченность жителей региона в этот процесс в предстоящем году», — считает эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг», политконсультант Владислав Шиндяев.

«В Краснодарском крае запуск программы обучения независимых наблюдателей не только ожидаем, но и закономерен. Инициатива, озвученная в Общественной палате РФ, уже поддержана нашей региональной палатой, у которой есть опыт проведения обучения независимых наблюдателей и он, безусловно, будет использован при подготовке наблюдателей в следующем году. Юристы, эксперты, правозащитники края будут активно включаться в этот процесс в качестве лекторов, участников семинаров, а дальше покажут свое умение на практике. Мониторингом будут охвачены все стадии избирательного процесса. Надеюсь, что гражданский ресурс станет действенным заслоном для возможных нарушений, будет содействовать повышению доверия к выборам», — убежден доктор исторических наук, профессор Кубанского государственного университета Андрей Зайцев.

«Проведение качественного обучения независимых наблюдателей во многом является залогом для создания условий законности, прозрачности, легитимности любых выборов. Начиная с 2018 года, когда у ОП Ямала появилась возможность направлять своих наблюдателей в избирательные комиссии, наша принципиальная позиция не меняется — все независимые наблюдатели должны пройти полноценное обучение. В этом процессе активно участвуют эксперты-практики и правозащитники федерального уровня, профессиональные электоральные юристы. Мы уверены, что положительный опыт взаимодействия с членом СПЧ, председателем ассоциации НОМ Александром Бродом и другими ведущими российскими экспертами в сфере организации независимого наблюдения, уже имеющийся у ямальских наблюдателей, будет использован и при подготовке наблюдателей к выборам депутатов ГД РФ. Считаю, что проект подготовки независимых наблюдателей, озвученный вчера в ОП РФ, очень полезен и должен охватить все российские регионы», — заявляет председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин.