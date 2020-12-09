Москва, 9 декабря 2020, 19:16 — REGNUM Охотой на ведьм назвала обвинения против арестованного в Дании российского гражданина официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает 9 декабря внешнеполитическое ведомство России.
Дания занята нагнетанием «антироссийской истерии», отметила дипломат.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря стало известно о том, что задержанному летом 2020 г. в Дании мужчине с российским паспортом властями этого государства предъявлены обвинения в шпионаже.
Гражданина России, проживающего и работающего в Дании, датские власти обвинили в том, что он передавал «российской разведке датские энергетические технологии». Ему грозит тюремное заключение.
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