Москва, , 19:16 — REGNUM Охотой на ведьм назвала обвинения против арестованного в Дании российского гражданина официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает 9 декабря внешнеполитическое ведомство России.

Дания занята нагнетанием «антироссийской истерии», отметила дипломат.

Захарова «Подобные бездоказательные обвинения напоминают охоту на ведьм, ставя тем самым под удар деятельность российских специалистов на территории Дании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря стало известно о том, что задержанному летом 2020 г. в Дании мужчине с российским паспортом властями этого государства предъявлены обвинения в шпионаже.

Гражданина России, проживающего и работающего в Дании, датские власти обвинили в том, что он передавал «российской разведке датские энергетические технологии». Ему грозит тюремное заключение.

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