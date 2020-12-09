Рим, , 19:08 — REGNUM В партии Маттео Ренци «Живая Италия» недовольны подходом премьер-министра Джузеппе Конте к плану восстановления страны после нынешнего экономического кризиса и готовы покинуть коалицию, освободив оба своих министерских поста, с таким заявлением выступила в среду, 9 декабря, одна из представителей партии — министр по делам семьи Елена Бонетти.

Недовольство товарищей Ренци по партии вызывает прежде всего намерение Конте создать некий «оперативный штаб», который и будет принимать основные решения по выходу из кризиса. В «Живой Италии» считают это нарушением демократических принципов: все решения должно принимать правительство, отчитываясь перед парламентом, отметила Бонетти.

Тем не менее, спустя несколько часов после этих заявлений депутаты от партии Ренци (как и все партии правящей коалиции) проголосовали «за» блок экономических инициатив Конте.