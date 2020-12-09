Бишкек, , 19:05 — REGNUM Конституционное совещание внесло в проект новой конституции Киргизии изменения, которые позволят государству усилить контроль за деятельностью горнодобывающих компаний. Об этом сообщил экс-депутат Кантемир Мурзабеков, передает «24.kg».

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По словам политика, инициаторы поправок в Основной закон республики утверждают, что сейчас у киргизстанских властей недостаточно полномочий для контроля за горнорудными предприятиями.

«Поэтому мы внесли в проект Конституции норму, по которой государство будет контролировать, в том числе, вывоз полезных ископаемых и драгоценных металлов», — резюмировал Мурзабеков.

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