Рим, , 18:54 — REGNUM Крупнейшие профсоюзные организации Италии в среду, 9 декабря, провели общенациональную забастовку госслужащих.

В акции участвовали в том числе сотрудники образовательных учреждений, местных администраций, налоговых органов.

Организаторы забастовки намерены привлечь внимание правительства к основным, по их мнению, проблемам своей сферы: недостаточному количеству сотрудников и недостаточному уровню стабильности их трудовых отношений (в части наличия постоянных контрактов).