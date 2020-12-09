Аккра, , 18:43 — REGNUM Полиция Ганы сообщила о гибели пятерых участников беспорядков из-за президентских выборов, 9 декабря сообщает агентство Reuters.

По сообщению полиции Ганы, с начала недели зарегистрировано более 60 случаев столкновений, в том числе с применением огнестрельного оружия.

Основными соперниками на выборах в Гане были президент Нана Акуфо-Аддо и бывший глава государства Джон Драмани Махама. Официальные итоги пока не озвучены.

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