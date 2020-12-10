Москва, , 00:09 — REGNUM Заявление представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампеля о том, что санкционная политика против России со стороны ФРГ провалилась, вызвало обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 9 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Уважаемые граждане ЕС, не отменяйте санкции никогда. Мы наконец-то производство внутри России развивать стали. Работа есть. Товары есть. Всё отлично. Наращивайте и дальше ваши санкции. Вы научили граждан России, что нужно держаться подальше от Америки и их холопов», — пишет пользователь «НикМ».

Некоторые пользователи не согласились с мнением германского депутата. По их видению, санкции сильно ударили по обычным гражданам России, чьи доходы, в сравнении с другими странами, упали.

«Мне кажется, повышение уровня цен на 200 процентов с 2014 года, снижение доходов граждан России — это успех их санкционной политики. Другое дело, что этот политик, наверное, смотрел федеральные новостные программы по российскому телевидению и думает, что граждане России и правда все процветают, довольны уровнем жизни и им плевать на санкции. Это далеко не так. Всё это отразилось на жизни негативно», — считает пользователь Анатолий.

Другие предположили, что результаты санкционной политики дадут о себе знать несколько позже. Люди считают, что к такой же форме давления Запад прибегал во времена Советского Союза.

«Некоторые думают, что санкции призваны навредить сразу. Они ошибаются. Главный союзник санкций это время. И то, что мы видим спустя 6 лет, это только начало. Все знают, к чему привело такое давление на Советский Союз, а именно к вынужденным реформам, которых нельзя было не проводить», — написал А. Кузьмин.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что не санкции наносят ущерб населению России, а неправильное управление страной.

«Что вы обсуждаете? Что такое санкции и в чём они выражаются? Причина бардака в стране не в санкциях! Причина в руководстве страны!», — поделился мнением Артур Ц.

Напомним, 9 декабря представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель заявил о том, что санкционная политика против России со стороны ФРГ провалилась.