Брюссель, 9 декабря 2020, 18:31 — REGNUM Европейский союз решил наложить санкции на большее число лиц и организаций Турции за бурение в водах Кипра, 9 декабря сообщает агентство Reuters.
Согласно проекту заявления, подготовленному для саммита лидеров ЕС 10 декабря, блок «будет работать над расширением» санкционного списка, существующего с 2019 года.
Пока только два высокопоставленных должностных лица турецкой государственной компании Turkish Petroleum Corporation включены в санкционный список ЕС по ситуации вокруг Кипра.
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