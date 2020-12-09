Лондон, , 18:35 — REGNUM За несколько часов до встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «ни один британский премьер не согласился бы на такие требования» Евросоюза по торговой сделке, которая могла бы вступить в силу после окончания переходного периода по Brexit.

Как сообщает Reuters, в среду, 9 декабря, Джонсон, выступая в нижней палате парламента Великобритании, палате общин, заявил: «Наши друзья из ЕС на данный момент настаивают на том, чтобы, если они примут в будущем какой-либо новый закон, который не будет распространяться на нашу страну, иметь право нас по нему наказывать и вводить санкционные меры».

«Я думаю, что ни один британский премьер не согласился бы на такие требования», — добавил глава британского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Джонсон заявил, что его правительство будет вести переговоры по торговому соглашению с ЕС до последнего момента, но готово отказаться от сделки.

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