Бишкек, , 18:22 — REGNUM Россия передала в дар министерству здравоохранения Киргизии еще одну мобильную медицинскую лабораторию. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили в киргизском минздраве.

Ранее республика получила от российских партнеров три аналогичные лаборатории, предназначенные для проведения исследований бактерий и вирусов, в том числе коронавирусной инфекции, а также продовольствия и почвы.

В ведомстве отмечают, что такие лаборатории актуальны в тех районах, где отсутствует стационарная лабораторная служба. Так, ранее подаренные Россией лабораторные комплексы использовались во время проведения Всемирных игр кочевников в 2018 году.

С начала пандемии коронавируса в Киргизии они успешно задействованы в регионах республики для проведения ПЦР-диагностики на SARS-CoV-2 и COVID-19 среди местного населения.