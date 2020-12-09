Париж, , 18:18 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала правительство Франции отозвать статью 24 Закона о глобальной безопасности, предполагающую наказание вплоть до 2 лет лишения свободы за распространение фотографий полицейских.

Как сообщает Reuters, в среду, 9 декабря, в ходе пресс-конференции в Женеве Бачелет охарактеризовала закон как оправдывающий нарушение прав человека органами безопасности.

Мишель Бачелет «Такой закон заслуживает того, чтобы быть снятым с повестки во Франции. Особенно нас заботит статья 24. Мы считаем, что закон должен быть пересмотрен и, как мне кажется, даже отозван».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Национальное собрание в первом чтении проголосовало за принятие закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание для тех, кто «распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и премьер-министр страны Жан Кастекс уже подтвердили, что статья будет переработана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Париже пройдет митинг против принятия закона о глобальной безопасности