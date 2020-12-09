Париж, , 18:10 — REGNUM Правительство Франции одобрило законопроект о сепаратизме, который позволит применять наказание за любые действия, противоречащие ценностям Республики, и в особенности за радикальный исламизм.

Как сообщает Reuters, в среду, 9 декабря, после заседания правительства премьер-министр Франции Жан Кастекс пояснил, что республиканские ценности — это «уважение достоинства личности, свобода самовыражения, мысли и совести, равенство для всех, равенство между женщинами и мужчинами, права ребенка, в частности право на образование».

«Очевидно, что и светскость — важнейшая ценность нашей Республики», — добавил он.

Напомним, согласно новому закону, каждая ассоциация, зарегистрированная на территории Франции, должна будет подписать контракт о соблюдении республиканских ценностей для получения государственных субсидий. Если ассоциация не будет соблюдать контракт, она должна будет вернуть сумму выплаченных субсидий государству. Те ассоциации, которые правительство посчитает исламистскими, будут закрыты.

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