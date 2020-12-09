Москва, , 17:41 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об отчете за финансовое обеспечение митингов, пикетов и акций, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

«Лазейка для проникновения во внутриполитическое пространство через финансирование политической публичной деятельности должна быть перекрыта», — заявил автор законопроекта депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Для обеспечения прозрачности деятельности организаторов публичного мероприятия законопроектом определяются порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, порядок расходования полученных пожертвований, а также вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников.

Прописывается, что после мероприятия организаторы предоставляют в орган исполнительной власти или орган местного самоуправления отчет о расходовании собранных для организации и проведения публичного мероприятия денежных средств по форме и в сроки, установленные МВД России.

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