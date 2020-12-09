Москва, , 18:35 — REGNUM Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что отношения между Россией и Германией нуждаются в переосмыслении и перезагрузке, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 9 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Это проблемы у политиков. А у простых людей их нет. Я друзей не предавал, и они меня тоже. Как дружили, так и дружим. Ещё с ГДР. И в гости друг к другу тоже катаемся», — поделился Werner.

Многие комментаторы отметили, что отношения между Россией и Германией давно не находились в столь плачевном состоянии. Люди уверены, что в этом виновато руководство ФРГ, которое всеми силами сопротивляется налаживанию диалога между двумя странами.

«Да, по сравнению с прошлыми годами отношения Германии и России ухудшились. Товарооборот между нашими странами был огромный. И это были не только газ и нефть. А сейчас же, став лидером Евросоюза, Германия пытается с помощью санкций, обвинений, ультиматумов и угроз влиять на политику и экономику нашей страны. Немцы забыли, какую роль сыграла Россия в объединении Германии», — пишет Виктор А.

Некоторые граждане провели историческую параллель между современными событиями и теми, которые предшествовали возникновению, как Первой, так и Второй мировой войны. Именно в эти периоды, считают люди, можно было наблюдать ухудшение отношений России и Германии.

«Когда у России начинают ухудшаться отношения с Германией, то всё заканчивается войной. И не надо думать, что этого не будет. Всегда, когда что Российская империя, что СССР, что сейчас Россия начинали сближение с Германией, то находились страны, раньше Великобритания, а сейчас США, желающие стравить эти страны. Они и Гитлера посадили во власть, а потом одумались, стали СССР помогать. Сейчас та же ситуация. Всё происходит очень быстро, меняется поколение, которое забыло. Но остается память генетическая, требующая реванша», — считает Мария М.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что налаживание отношений с Германией для России не нужно. Граждане считают, что Российская Федерация должна вести независимую и самостоятельную политику, без оглядки на мнение других стран.

«Может, уже достаточно перезагрузок?! Может быть, пора наладить «систему», независимую от других? «Глюки» обычно приводят к критическому краху», — написал пользователь UG.

Напомним, 8 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что отношения между Россией и Германией нуждаются в переосмыслении и перезагрузке.