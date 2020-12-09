Ново-Огарево, Московская область, , 17:21 — REGNUM Инфляция в России превысила целевой ориентир Центрального банка — по итогам ноября 4,4% в годовом выражении, — и это требует незамедлительных мер. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

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»Я уже упоминал про советские времена: когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману. Не могут купить», — заявил Путин.

«Но послушайте, мы знаем, что надо делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания роста цен, по крайней мере по этим позициям, известны. Нужно только своевременно реагировать на то, что происходит», — указал он.

Президент отметил, что все эти вопросы необходимо детально рассмотреть.

«Я жду от вас не просто предложений на эту тему, а конкретных мер и сроков, в рамках которых эти меры должны быть приняты и, самое главное, должны быть достигнуты результаты», — отметил он.