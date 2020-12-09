Красногорск, , 17:15 — REGNUM В период пандемии коронавируса отмечается быстрый рост цен на базовые продукты питания. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

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"Рост на базовые продукты питания — это пандемией не объяснишь. Причём тут пандемия-то?» — заявил Путин.

Сахарный песок… вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннее производство достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну, а почему тогда цены выросли на 1,5%? Ну слава богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определённая. А подсолнечное масло — 23,8% и продолжает расти. Мука — 12,9%, макаронные изделия — 10,5%. Хлеб и хлебобулочные изделия — 6,3%», — заявил Путин.

По словам президента, объяснение этому есть.

«Это динамика цен на мировых рынках. И — попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности», — подчеркнул он.