Ново-Огарево, Московская область, , 17:07 — REGNUM Некоторые проблемы в российской экономике нельзя объяснить эпидемией коронавируса. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

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«Доходы, к сожалению, снизились в этом году. Рынок труда испытывает определённую нагрузку, у нас подросла безработица — было 4,7−4,8%, стало 6,8%. Сейчас поменьше уже, 6,3% — это лучше, чем, скажем, в США, где за 8% уже безработица», — заявил Путин.

«Но что делать с другими показателями? Прежде всего с ростом цен на базовые продукты питания? Эпидемия здесь ни при чём», — подчеркнул он.

Если в первом случае сокращение производства и высвобождение рабочей силы носит объективный характер, то здесь оправдание найти трудно, отметил президент.

«Никому не нравится снижение доходов, но ещё люди это могут понять, (в связи с) объективными сложностями. Здесь же люди оценивают только наши с вами эффективные либо не очень эффективные, но действия властей на то, что происходит в экономике», — подчеркнул президент.