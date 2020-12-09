Москва, , 17:03 — REGNUM В комитете Госдумы по международным делам намерены добиваться скорейшего возвращения в Россию арестованного в Дании по обвинению в шпионаже гражданина РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Безусловно, по своей парламентской линии будем добиваться объективного и непредвзятого подхода к нашему соотечественнику и его скорейшего возвращения на родину», — заверил Слуцкий.

В Европе развернута настоящая шпиономания в отношении России, возмущен парламентарий.

«Последний случай в Дании — продолжение «охоты на ведьм». Посольство РФ уже назвало обвинения и арест россиянина ошибкой. Но, на мой взгляд, все эти действия являются продолжением политики конфронтации, проводимой коллективным Западом», — сказал Слуцкий.

Прокуратура Дании сообщила о предъявлении обвинений в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в этой стране.

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