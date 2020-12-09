Берлин, , 16:58 — REGNUM Выборы в Бундестаг (однопалатный парламент Германии) 20-го созыва состоятся 26 сентября 2021 года, сообщили 9 декабря в пресс-службе германского президента.

Такое решение президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял сегодня, 9 декабря.

Напомним, выборы в Бундестаг проводятся раз в четыре года. В парламенте 631 депутат. Избранные члены парламента затем выберут нового канцлера Германии.

Предыдущие выборы в Бундестаг проходили в 2017 году. Две крупнейшие силы в парламенте составили единый партийный консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ.

Правительство было сформировано только 14 марта 2018 года. Тогда глава ХДС Ангела Меркель стала канцлером Германии в четвёртый раз. К настоящему моменту она не является лидером партии.

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