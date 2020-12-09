Москва, , 16:47 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях дистанционного заключения договоров на пользование связью и интернетом, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Устанавливается, что при дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи с использованием простой электронной подписи физические лица идентифицируются с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системы.

Кроме того, предусматривается право гражданина внести в учетную запись единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения об уникальном идентификаторе устройства — IMEI.

В случае утраты мобильного телефона, IMEI которого внесен в ЕСИА, абонент будет вправе обратиться в Роскомнадзор с требованием не оказывать услуги связи абоненту или пользователю услуг связи, использующему утраченный гаджет, IMEI которого внесен в ЕСИА. Таким образом, злоумышленник или иное лицо не сможет пользоваться украденным или случайно найденным мобильным телефоном, уверены в Госдуме.

Ряд поправок касается борьбы с «серыми» СИМ-картами. Предусматривается установление процедуры по идентификации пользователей корпоративной мобильной связи. Предлагается оказывать услуги только при условии наличия подтвержденной учетной записи пользователя услугами связи абонента — юридического лица либо индивидуального предпринимателя (ИП) в ЕСИА, которая должна содержать сведения о номере мобильного телефона.

Одновременно для мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте предлагается создать информационную систему мониторинга проверки сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента — юридического лица либо индивидуального предпринимателя (ИП).

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