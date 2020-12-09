Штутгарт, Германия, , 16:47 — REGNUM Власти федеральной земли Баден-Вюртемберг заявили о возможной угрозе государству от групп протестующих из-за «коронавирусных» ограничений, 9 декабря сообщает агентство Reuters.

«Законный протест против ограничений из-за коронавируса все больше уступает место всеобщей ненависти к государству и политике» , — заявил министр внутренних дел региона Томас Штробль.

Чиновник сообщил, что МВД региона, в частности, взяло под наблюдение группу протестующих Querdenken 711 из Штутгарта из-за ее растущей радикализации.

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