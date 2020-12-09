Лондон, , 16:45 — REGNUM Условия по торговым отношениям Евросоюза и покинувшей его Великобритании, выдвигаемые Лондону Брюсселем, неприемлемы, заявил 9 декабря британский премьер-министр Борис Джонсон в парламенте своей страны.

Комментируя выдвигаемые Брюсселем условия, глава британского правительства отметил, что ЕС хочет иметь право автоматически наказывать Великобританию. Такое, например, может произойти, если Лондон нарушит не существующих пока, но возможных в будущем законов ЕС.

По его словам, Брюссель настаивает, чтобы Лондон согласился на такие условия. Также премьер-министр Британии добавил, что ЕС хочет сделать англичан «единственной в мире страной, у которой бы не было суверенного контроля за собственными рыбопромысловыми водами». Такие условия Джонсон назвал неприемлемыми.

Напомним, Великобритания официально вышла из состава ЕС полночь (по центральноевропейскому времени) с 31 января на 1 февраля 2020 г.

До конца этого года Великобритания оставалась частью единого экономического пространства с ЕС. Брюссель и Лондон к концу 2020 г. должны были договориться о новых условиях торговли и сотрудничества.

До конца урегулировать ситуацию пока не удалось: Лондон хочет сохранить суверенитет над рядом зон вылова, а Брюссель настаивает на варианте, когда ряд стран ЕС смог бы вести промышленный лов в этих районах.

Читайте ранее в этом сюжете: Джонсон заявил, что готов отказаться от торговой сделки с ЕС