Бишкек, , 16:42 — REGNUM Верховный суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу, возбужденному против бывшего начальника службы государственной охраны Киргизии Дамира Мусакеева, и направил его на пересмотр в Свердловский районный суд города Бишкека.

При этом судебный орган отменил ранее вынесенный экс-заместителю главы киргизских спецслужб приговор.

ИА REGNUM напоминает, что 24 мая 2019 года Свердловский районный суд столицы Киргизии приговорил бывшего начальника 9-й службы госкомитета нацбезопасности Дамира Мусакеева к пяти годам лишения свободы.

Экс-главу госохраны осудили за злоупотребление должностным положениям при распределении служебных квартир.