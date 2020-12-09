Ереван, 9 декабря 2020, 16:21 — REGNUM Обсуждение вопроса демаркации границы между Арменией и Азербайджаном планируется в этом году, заявил 9 декабря на заседании армянского парламента вице-премьер республики Тигран Авинян.
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Он пояснил, что сейчас ведётся подготовка юридических документов по оформлению демаркации. По всей линии границы в пограничной с Азербайджаном и с Нагорным Карабахом Сюникской области ведёт работу межведомственная группа.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 декабря, президент Армении Армен Саркисян заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина оказать помощь в завершении процесса демаркации между Азербайджаном и Арменией.
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