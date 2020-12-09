Москва, , 16:16 — REGNUM С 2021 года будут предприняты меры для стимулирования спроса на отечественную электронику. Об этом 9 декабря заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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"Для дополнительного стимулирования спроса со следующего года мы увеличиваем компенсации затрат производителям серийно выпускаемой микроэлектроники. При этом начнёт действовать запрет, которого долго все ждали, на закупки импортой электроники для госнужд», — заявил Мантуров.

«Мы рассчитываем, что эти меры в комплексе помогут нашим производителям к 2024 году занять свыше 40% внутреннего рынка, увеличив более чем в два раза выручку именно по гражданской продукции», — указал он.