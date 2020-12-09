Варшава, , 16:13 — REGNUM Депутаты польского Сейма от партии «Конфедерация» объявили, что во время заседания парламента 9 декабря проголосуют за отставку заместителя премьер-министра Ярослава Качиньского. Об этом сообщает Dziennik.

По их мнению, произошедшие во время пандемии массовые демонстрации, а также действия Качиньского, ответственного за государственную безопасность, были направлены на то, чтобы «подогреть социальные эмоции, а не успокоить их».

«Мы обвиняем Ярослава Качиньского в том, что в момент кризиса, во время крупных демонстраций и столкновений, его действия были крайне безответственными. Они были направлены на нагнетание эмоций, на конфронтацию с протестующими. В итоге они не обеспечили полякам безопасность, а наоборот — снизили её уровень», — сказал Роберт Винницкий — депутат от «Конфедерации».

Напомним, ходатайство об увольнении вице-премьер-министра Качиньского, курирующего в правительстве министерства, отвечающие за государственную безопасность, было подано в сейм 20 ноября. Заявление о недоверии было инициировано главой оппозиционной либеральной фракции партии «Гражданская платформа» Борисом Будкой. Ходатайство ранее поддержали представители «Левых». Вопрос будет вынесен на голосование на заседании Сейма, которое состоится в 20 часов по местному времени (в 22 часа по московскому времени).