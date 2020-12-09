Москва, , 16:12 — REGNUM Блокировка Twitter, Facebook и YouTube за цензуру является чрезвычайной мерой, но такая возможность должна быть в федеральном законодательстве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Техническая возможность есть», — заверил Хинштейн, отметив, что ранее был принят закон о суверенном интернете.

«Обсуждать, как это сделать, — это всё равно что обсуждать последствия ракетного ядерного удара по Вашингтону. Есть сегодня у РФ техническая возможность совершить такой удар? Да, есть, мы с вами верим в возможность такого ракетно-ядерного удара? Да, верим. Надо ли отказаться от наличия у нас сил сдерживания — это вопрос, на который вы ответите сами для себя путем голосования по законопроекту», — предложил депутат коллегам.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру российских СМИ и контента. Если владелец информационного ресурса в установленный срок не устранил нарушение, Роскомнадзор ограничивает полностью или частично доступ к соответствующему информационному ресурсу.

«Никто не хочет, чтобы был заблокирован Twitter, Facebook и YouTube», — сказал Хинштейн.

Он обратил внимание на то, что в законе не указывается, что речь идет именно об иностранных интернет-платформах, речь идет о всех интернет-платформах, работающих на русском языке.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет Госдумы поддержал блокировку интернет-ресурсов за цензуру

Читайте развитие сюжета: Госдума разрешает блокировку интернет-ресурсов за цензуру