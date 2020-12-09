Киев, , 16:14 — REGNUM Желание бывшего президента Украины Виктора Януковича «присутствовать» (в режиме видеоконференции) на заседании по его аресту в деле о расстрелах на Майдане в 2014 году является «антиюриспруденцией» и попыткой «пропиариться при отсутствии юридических моментов».

Об этом в эфире украинское радио сообщил 9 декабря прокурор по делу Алексей Донской.

Прокурор выразил мнение, что требование защитой Януковича видеоконференции — это исключительно попытка каким-либо образом на месяцы растянуть рассмотрение данного ходатайства.

Также Донской упрекнул Россию за то, что в этом производстве Москва не выполняет ни один из запросов Киева о международно-правовой помощи.

Он заявил, что если Янукович каким-либо образом появится через видеоконференцию, прокуратура будет ставить вопрос о рассмотрении дела по другой процедуре.

ИА REGNUM напоминает — накануне стало известно, что Януковичтребует «личного участия» в процессе об избрании ему меры пресечения по делу об «организации насильственных преступлений» 18−20 февраля 2014 года.