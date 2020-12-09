Москва, , 16:01 — REGNUM В рамках нового механизма поддержки стартапов, предусматривающий помощь на всех стадиях развития до выхода на IPO, в России поддержат не менее 100 проектов по искусственному интеллекту до лета 2021 года. Об этом 9 декабря заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«В целом, до лета следующего года планируем отобрать в режиме акселерации не менее 100 проектов по искусственному интеллекту. Пока такая система полностью не создана, мы работаем в ручном режиме, опираясь на механизмы национальной технологической инициативы», — заявил Белоусов.

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