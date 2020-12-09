Москва, , 16:05 — REGNUM Незаконные американские санкции против нефтедобывающего сектора Ирана должны быть отменены. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил 9 декабря журналистам.

Противозаконные санкции США, подчеркнул Рябков, не дают нефтяному сектору Ирана и всему энергетическому сектору этой страны нормально функционировать. Российская сторона пока не видит движения Вашингтона в направлении отмены ограничений, добавил он.

В МИД России надеются на нормализацию ситуации, хотя бы относительную, в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США ввели санкции против министерства нефти Ирана, Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), Национальной иранской танкерной компании и некоторых физических и юридических лиц.

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