Джакарта, , 15:55 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство образования и культуры укрепляет сотрудничество с министерством внутренних дел и коммуникаций Японии, сообщает Antara.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Министром образования и культуры Индонезии Надием Анвар Макарим выразил признательность правительству Японии, особенно министерству внутренних дел за приверженность укреплению развития творческой экосистемы и качества человеческих ресурсов в области цифровых технологий.

Издание отмечает, что сотрудничество нацелено на достижение общих целей в области творческих технологий, а именно в повышении качества человеческих ресурсов.

Министр также выразил надежду, что сотрудничество окажет положительное влияние на развитие человеческих ресурсов и продвижение промышленности двух стран.

Ожидается, что меморандум укрепит партнерские отношения и будет способствовать развитию инновационной экосистемы с надеждой на предоставление возможностей индонезийским работникам участвовать в разработке инноваций, отвечающих потребностям общества и промышленности.

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