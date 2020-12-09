Москва, , 15:54 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на защиту прав владельцев персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря. Речь идет об общедоступных персональных данных, которые доступны в соцсетях, например.

«В обработке персональных данных наступает новая эра, мы начинаем тут наводить порядок», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Согласие гражданина выступает в качестве исключительного правового основания на обработку персональных данных, сделанных общедоступными, содержание которого в обязательном порядке должно включать в себя перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные. Оператор обязан обеспечить возможность определить перечень общедоступных персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии.

Для обеспечения реализации принципа волеизъявления субъекта персональных данных законопроектом вводятся положения, не допускающие получение оператором согласия по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных.

Кроме того, вводится право субъекта персональных данных установить запрет на осуществление неограниченным кругом лиц обработки его общедоступных персональных данных (кроме получения доступа) и условия такой обработки, а также обязанность оператора информировать указанных лиц об имеющихся условиях и запретах.

Законопроект предусматривает право гражданина обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без дополнительных условий доказывания факта неправомерной обработки персональных данных.

Сейчас обратиться с просьбой удалить собственные данные из общего доступа можно только доказав, что они получены незаконно.

Face ID — это персональные данные гражданина, при обработке персональных данных государственными ведомствами согласия не требуется, так ответил Горелкин на вопрос о правомерности использования таких данных при оплате проезда на транспорте.

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