Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Один из лидеров оппозиционной партии «Гирчи» Яго Хвичия заявил, что будет выступать за вхождение в парламент Грузии представителей оппозиции, если власти страны дадут гарантию, что проведут реформу избирательной системы. Об этом, как сообщает «Общественное телевидение», 9 декабря политик рассказал журналистам.

Лидеры оппозиционных партий Грузии сразу после первого тура парламентских выборов объявили их «сфальсифицированными» и заявили о бойкоте парламента, пока власти не назначат дату досрочных выборов. Как заявил Хвичия, от бойкота нужно будет отказаться, если правящая партия «Грузинская мечта» введет в стране пропорциональные выборы в парламент и установит однопроцентный барьер для партий.

«Получив от «Грузинской мечты» такое обещание, мы постараемся поговорить с «Национальным движением» и другими оппозиционными партиями на тему того, что, если у нас с помощью наших друзей и посредников будут надлежащие гарантии выполнения этого условия, то по нашему мнению, нужно войти в парламент», — сказал Хвичия.

Ранее лидер другой грузинской оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили также заявил, что готов войти в парламент. В качестве условий он назвал гарантии от властей, что будет проведена избирательная реформа и реформа Центризбиркома. Партия «Гирчи» входе выборов получила право на четыре места в парламенте, а «Граждане» — на два.

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