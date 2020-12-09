Брюссель, , 15:43 — REGNUM Для борьбы с последствиями пандемии Еврокомиссия (ЕК) предоставила Украине €600 млн макрофинансовой помощи. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ЕК.

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«Европейская комиссия перевела Украине €600 млн в рамках европейской программы предоставления макрофинансовой помощи, которая нацелена на сокращение экономических последствий пандемии коронавируса», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что Украина продолжает занимать важное место в повестке дня Европы.

«Мы стремимся предложить политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса, в качестве ответа на пандемию и преодоления социальных и экономических последствий», — уточнил он.

Кроме того, Домбровскис указал, что этот транш макрофинансовой помощи станет первым, подтверждающим солидарность и сотрудничество ЕС с Украиной.

«Я желаю правительству Украины в 2021 год выполнить свою программу реформ, чтобы улучшить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и приблизить Украину к ЕС», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Украине $250 млн в качестве помощи со стороны американских властей.