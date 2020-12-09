Киев, , 15:40 — REGNUM МИД Украины выразило протест в связи с запланированной приватизацией в Крыму винодельческого и виноградарского объединения «Массандра». Об этом 9 декабря сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

«(МИД) выражает решительный протест в связи с запланированной так называемой приватизацией государственного концерна «Национальное производственно-аграрное объединение Массандра», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, правоохранительными органами Украины проводится уголовное производство по факту якобы незаконной национализации концерна «Массандра».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Крыма выставили на продажу акции крымского винодельческого объединения «Массандра» на общую сумму 5,3 млрд рублей. Продажа активов предприятия проводится единым лотом. Прием заявок о покупке завершился 8 декабря, а 14 декабря будет проведен аукцион.

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