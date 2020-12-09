Варшава, , 15:37 — REGNUM Заместитель главы министерства иностранных дел Польши Шимон Шинковский на своей странице в Twitter сообщил, что его ведомство обратилось в посольство Нидерландов с просьбой начать срочное расследование по поводу взрывов в магазинах польской сети Biedronka в Нидерландах.

«В связи со взрывами в польских магазинах в Нидерландах мы обратились в их посольство, выразив обеспокоенность. Мы ожидаем подробного и безотлагательного расследования этих происшествий. Также мы обеспокоены безопасностью наших граждан и ожидаем, что в Амстердаме это обеспечат. Наши консульские службы в Нидерландах находятся в контакте с местными властями», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 8 декабря в нидерландских городах Хисвейк и Аалсмеер произошли взрывы в магазинах польской компании Biedronka. Сотрудники полиции выясняют, есть ли связь между взрывами. Здания магазинов выгорели. В Аалсмеере обгорела также квартира, находящаяся на втором этаже жилого дома, первый этаж которого арендовало руководство магазина.

По предварительным данным, никто не пострадал.