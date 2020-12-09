Москва, , 15:36 — REGNUM Ситуация, когда людям не хватает денег на продукты питания, недопустима. Об этом сегодня, 9 декабря, на совещании с правительством РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства призвал не допустить ситуации как в Советском Союзе, когда граждане не могли приобрести продовольствие, поскольку тогда был дефицит, а сейчас «людям может не хватать денег».

«Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: «В Советском союзе есть все, только не всем хватает», — напомнил Путин. — Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке».

Он потребовал обратить на это «особое внимание».

«Вы обратили внимание на то, что дефицита продуктов мы не наблюдаем. Производство, допустим, сахара покрывает все потребности внутреннего рынка», — сказал российский лидер, пообещав провести совещание по экономическим вопросам, на котором будут обсуждаться «эти все темы».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу аналитической компании BusinesStat, в России впервые за последние пять лет в России был зафиксирован рост продаж хлеба. По данным аналитиков, он стал возможен из-за падения доходов населения страны, так как рост потребления наблюдается в продуктах низкого ценового сегмента.

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По информации Росстата, реальные доходы граждан РФ во втором квартале уменьшились на 8,4%, а в третьем — на 4,8%. В результате жители России стали больше внимания обращать на сытные продукты питания.