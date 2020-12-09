Москва, 9 декабря 2020, 15:36 — REGNUM Ситуация, когда людям не хватает денег на продукты питания, недопустима. Об этом сегодня, 9 декабря, на совещании с правительством РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
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Глава государства призвал не допустить ситуации как в Советском Союзе, когда граждане не могли приобрести продовольствие, поскольку тогда был дефицит, а сейчас «людям может не хватать денег».
Он потребовал обратить на это «особое внимание».
Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу аналитической компании BusinesStat, в России впервые за последние пять лет в России был зафиксирован рост продаж хлеба. По данным аналитиков, он стал возможен из-за падения доходов населения страны, так как рост потребления наблюдается в продуктах низкого ценового сегмента.
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По информации Росстата, реальные доходы граждан РФ во втором квартале уменьшились на 8,4%, а в третьем — на 4,8%. В результате жители России стали больше внимания обращать на сытные продукты питания.