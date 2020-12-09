Бишкек, , 15:35 — REGNUM Возле Дома правительства Киргизии сегодня, 9 декабря, состоялся митинг против проведения референдума о смене формы государственного управления с парламентской обратно на президентскую.

Участники акции протеста демонстрировали плакаты надписями: «реферENDум», «Народ — 1, референдум — 0», «Референдум не нужен, нужно менять созыв чимкириков» и другими лозунгами на киргизском и русском языках.

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Митингующие заявили, что нынешний созыв республиканского парламента незаконно продлил себе полномочия, а потому нелегитимен и не имеет права принимать закон «О референдуме».

Также они отметили ряд других грубейших нарушений — законопроект «О референдуме» не подвергался правовой экспертизе и не прошел обсуждения в профильном парламентском комитете и общественного обсуждения.

«Однако, несмотря на это, парламент уже одобрил его в первом чтении. Депутаты даже не обсудили проект закона, приняв его буквально за две минуты», — подчеркнули протестующие.

Участники митинга пообещали продолжить акцию протеста завтра, 10 декабря, и организовать для депутатов «коридор позора».

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