Москва, , 15:33 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий применение закиси азота (веселящего газа), не связанное с медицинским вмешательством и медицинской помощью, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Запрещается отчуждение закиси азота физическим лицам для изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью, а также осуществлением предпринимательской деятельности.

Запрещается также пропаганда употребления закиси азота, то есть распространение информации о безвредности использования (потребления) физлицами закиси азота в целях изменения состояния организма человека, если оно не связано с медицинским вмешательством и медицинской помощью.

Порядок осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований, установленных законопроектом, определяется правительством РФ.

Лица, допустившие нарушение положений законопроекта, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Поправками в закон «О рекламе» устанавливается запрет на рекламу химических веществ, не являющихся наркотическими средствами и психотропными веществами, в том числе закиси азота, для их использования (потребления) физическими лицами в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью.

Поправками в КоАП предлагается установить наказание за пропаганду либо незаконную рекламу закиси азота. Так, минимальный штраф для граждан составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей с конфискацией продукции, максимальное наказание — для юрлиц ставит 150 тыс. рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до 30 суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.

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