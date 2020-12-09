Москва, , 15:28 — REGNUM В настоящее время в Приморье в значительной степени удалось преодолеть последствия циклона. Об этом 9 декабря заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«(Во Владивостоке, Приморье) ситуация нормализовалась», — заявил Зиничев.

Из резерва МЧС выделен 31 резервный источник питания и 16 тепловых пушек. Автотранспортом МЧС России в кратчайшие сроки будут переброшены шесть дизель-генераторов из соседних субъектов Дальневосточного федерального округа», — указал он.

Для обеспечения пострадавших жителей региона предметами первой необходимости МЧС России развернуло 30 пунктов обогрева и питания.