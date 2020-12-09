Сухум, , 15:30 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания отправился в Россию с рабочим визитом. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба руководителя страны.

«Глава государства проведет встречи в администрации президента и правительстве Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что во время визита Бжании будут обсуждать вопросы реализации тех соглашений, о которых было договорено во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 12 ноября.

Стоит отметить, что Бжания после встречи с Путиным заявил о намерении укрепить союзные отношения Москвы и Сухума, особенно в военном направлении. Президент Абхазии также тогда рассказал о планах интеграции двух государств. Он заявил, что нужно создать объединение похожее на Евросоюз.

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